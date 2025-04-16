Путин сравнил Маска с Королевым

Президент России Владимир Путин заявил, что такие люди, как Илон Маск, появляются нечасто. Он сравнил его с советским ученым и конструктором Сергеем Королевым и другими первопроходцами космической сферы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск

Фото: Mario Anzuoni / File Photo / Reuters Илон Маск

Фото: Mario Anzuoni / File Photo / Reuters

«Такие люди нечасто появляются в человеческой популяции — заряженные на определенную идею. Даже если она сегодня кажется невероятной, то через какое-то время часто такие идеи реализуются. Так же, как и в свое время были реализованы идеи того же Королева, наших первопроходцев»,— сказал господин Путин на встрече со студентами МГТУ имени Баумана.

В университете Владимир Путин проведет совещание по вопросам развития космической ядерной энергетики. В нем поучаствуют представители всех ведомств, которые имеют отношение к развитию космической отрасли.

Господин Путин ранее называл Илона Маска умным человеком, которого невозможно остановить, когда речь идет о развитии основанных им проектов.