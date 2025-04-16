Путин прибыл в МГТУ имени Баумана на совещание по ядерной энергетике в космосе

Президент России Владимир Путин прибыл в МГТУ имени Баумана, где проведет совещание по вопросам развития космической ядерной энергетики. В совещании примут участие представители всех ведомств, которые имеют отношение к развитию космической отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По приезде для Владимира Путина провели экскурсию по территории вуза. Президента сопровождали первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня заявлял, что только часть совещания пройдет в открытом режиме. На ней выступит Владимир Путин.

Развитие атомной космической энергетики будет одним из приоритетов в отечественной космической отрасли, говорил ранее господин Мантуров. Россия, по его словам, сосредоточит усилия на научном освоении дальнего космоса и укреплении кадрового потенциала отрасли.