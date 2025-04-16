Курское «Динамо» обыграло одноклубниц из Новосибирска в премьер-лиге

Курский женский баскетбольный клуб «Динамо» победил одноклубниц из Новосибирска в матче турнира за пятые — восьмые места в премьер-лиге. Встреча прошла в Новосибирске 16 апреля и завершилась со счетом 93:98 (23:32, 28:21, 25:18, 17:27).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Самыми результативными игроками курской команды стали Киара Линскенс, заработавшая 20 очков и сделавшая десять подборов, Марина Голдырева (15 очков), Дарья Репникова (14 очков), Ольга Фролкина (13 очков и пять подборов), Нина Глонти (13 очков и семь подборов), Александра Штанько (11 очков).

Завтра, 17 апреля, «Динамо-Курск» сразится за пятое место в чемпионате с сыктывкарской «Никой-Лузалес», которая тоже одержала две победы в «утешительном турнире». Встреча пройдет на временной домашней арене курянок в Туле.

О том, как курское «Динамо» выбыло из битвы за первое место в этом сезоне премьер-лиги,— в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова