Курское «Динамо» обыграло «Спарту энд К» в баскетбольной премьер-лиге

Курский женский баскетбольный клуб «Динамо» победил подмосковную «Спарту энд К» в матче премьер-лиги. Встреча прошла на временной домашней арене курянок в Туле сегодня. Она завершилась со счетом 82:72 (14:21, 21:21, 26:16, 21:14).

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Самыми результативными в команде хозяек площадки были Киара Линскенс (27 очков и 14 подборов), Нина Глонти (15 очков и семь подборов) и Ольга Фролкина (14 очков).

Это была первая игра курянок в сражении за пятое–восьмое места. Завтра они встретятся на выезде с одноклубницами из Новосибирска.

О том, как курское «Динамо» выбыло из битвы за медали в этом сезоне премьер-лиги, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова