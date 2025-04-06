Курское «Динамо» выбыло из битвы за медали в баскетбольной премьер-лиге

Курский женский баскетбольный клуб «Динамо» проиграл красноярскому «Енисею» в последнем матче четвертьфинальной серии премьер-лиги. Он прошел на временной домашней арене курянок в Туле 5 апреля и завершился со счетом 60:68 (18:18, 5:13, 16:19, 21:18).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото с последнего матча между курским «Динамо» и красноярским «Енисеем» в премьер-лиге

Фото: ЖБК «Динамо» Фото с последнего матча между курским «Динамо» и красноярским «Енисеем» в премьер-лиге

Фото: ЖБК «Динамо»

Самыми результативными игроками курской команды стали Джейлин Браун (16 очков и девять подборов), Ольга Фролкина (13 очков) и Нина Глонти (11 очков).

Итоговый счет серии между «Динамо-Курск» и «Енисеем» — 1:2. В связи с этим курянки выбыли из битвы за первое–четвертое места и будут бороться за пятое.

Как курское «Динамо» завершило предыдущий сезон премьер-лиги — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова