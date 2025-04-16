Индонезия опровергла информацию о базировании в стране российских военных самолетов

Министерство обороны Индонезии опровергло сообщения о том, что на одной из военных баз страны могут появиться российские бомбардировщики. Вопреки появившимся накануне в СМИ слухам, российская сторона никогда даже не поднимала этот вопрос, заверил представитель министерства Фрега Венас.

15 апреля авторитетный журнал Jane’s Defence Weekly, специализирующийся на военной тематике, сообщил, что еще в феврале в ходе визита в Индонезию секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу обратился к властям с официальным запросом позволить России разместить свои стратегические бомбардировщики на одной из авиабаз страны. Информация вызвала панику у властей Австралии, так как упомянутая в материале военная база находится всего в 1,5 км от австралийской границы.

«Мы проводим свободную и активную внешнюю политику,— цитирует представителя Министерства обороны Индонезии Фрегу Венаса агентство Bloomberg.— Мы дружим со всеми. Поддержка одной из сторон обернется для нас последствиями, а мы не хотим оказаться втянутыми в какой-либо конфликт».

Подробнее о том, как в Австралии испугались российских бомбардировщиков в Индонезии,— в материале «Ъ».

Кирилл Сарханянц