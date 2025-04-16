World Aquatics выдала нейтральный статус олимпийскому призеру Колесникову

Международная федерация плавания (World Aquatics) выдала нейтральный статус двукратному олимпийскому призеру Клименту Колесникову, сообщается на сайте организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Климент Колесников

Фото: Robert Hanashiro-USA TODAY Sports / Reuters Климент Колесников

Фото: Robert Hanashiro-USA TODAY Sports / Reuters

Колесников победил на чемпионате России в плавании на дистанции на 100 м на спине и квалифицировался на чемпионат мира, который пройдет в Сингапуре с 11 июля по 3 августа.

Также федерация допустила до соревнований пловца Руслана Садыкова. Нейтральный статус как официальные лица получили Сергей Фесиков и Александр Мартынов.

Клименту Колесникову 24 года. На Олимпийских играх-2020 в Токио он завоевал серебряную (100 м на спине) и бронзовую (100 м вольным стилем) медали. Колесников является шестикратным чемпионом мира на короткой воде, трехкратным призером чемпионата мира 2019 года, шестикратным чемпионом Европы, 13-кратным чемпионом Европы на короткой воде и шестикратным чемпионом юношеских Олимпийских игр-2018.

В марте 2022 года российские и белорусские спортсмены отстранены от участия в соревнованиях под эгидой World Aquatics из-за начала спецоперации на Украине. В ноябре 2024 года World Aquatics обновила критерии допуска на международные турниры в нейтральном статусе, предоставив атлетам из России и Белоруссии возможность участвовать в соревнованиях по синхронному плаванию, в групповых дисциплинах в плавании и прыжках в воду.

Таисия Орлова