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World Aquatics выдала нейтральный статус олимпийскому призеру Колесникову

Международная федерация плавания (World Aquatics) выдала нейтральный статус двукратному олимпийскому призеру Клименту Колесникову, сообщается на сайте организации.

Климент Колесников

Климент Колесников

Фото: Robert Hanashiro-USA TODAY Sports / Reuters

Климент Колесников

Фото: Robert Hanashiro-USA TODAY Sports / Reuters

Колесников победил на чемпионате России в плавании на дистанции на 100 м на спине и квалифицировался на чемпионат мира, который пройдет в Сингапуре с 11 июля по 3 августа.

Также федерация допустила до соревнований пловца Руслана Садыкова. Нейтральный статус как официальные лица получили Сергей Фесиков и Александр Мартынов.

Клименту Колесникову 24 года. На Олимпийских играх-2020 в Токио он завоевал серебряную (100 м на спине) и бронзовую (100 м вольным стилем) медали. Колесников является шестикратным чемпионом мира на короткой воде, трехкратным призером чемпионата мира 2019 года, шестикратным чемпионом Европы, 13-кратным чемпионом Европы на короткой воде и шестикратным чемпионом юношеских Олимпийских игр-2018.

В марте 2022 года российские и белорусские спортсмены отстранены от участия в соревнованиях под эгидой World Aquatics из-за начала спецоперации на Украине. В ноябре 2024 года World Aquatics обновила критерии допуска на международные турниры в нейтральном статусе, предоставив атлетам из России и Белоруссии возможность участвовать в соревнованиях по синхронному плаванию, в групповых дисциплинах в плавании и прыжках в воду.

Таисия Орлова

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