Минфин: власти не пришли к единому мнению насчет ограничения экспорта золота

Российские ведомства продолжают обсуждать возможность введения ограничений на вывоз физлицами золота из России. Пока что власти не смогли выработать единой позиции по этому вопросу, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По словам чиновника, в Минфине считают инициативу важной, но некоторые ведомства уверены, что в ограничениях нет необходимости. «Среди ведомств есть точка зрения, что это точно такой же товар, который можно возить так же, как все остальное, поэтому не надо ничего ограничивать»,— сказал господин Моисеев журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Ограничить экспорт золота физлицами предложила в 2023 году Федеральная таможенная служба. Алексей Моисеев тогда пояснял, что мера обусловлена ущербом бюджету от нелегального оборота золота.

Сейчас в России действует запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов. Мера направлена на привлечение больших объемов вторичного сырья в переработку и производство драгоценных металлов.

Подробнее об инициативе — в материале «Ъ» «Озолотите за проезд».