59-я Международная Менделеевская олимпиада пройдет в Бразилии с 5 по 12 мая

С 5 по 12 мая в бразильском городе Белу-Оризонти состоится 59-я Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии (ММО). Один из наиболее престижных и старейших (ведет историю с 1967 года) турниров юных химиков впервые проводится по другую сторону Атлантики, за пределами Старого Света.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Победитель Всероссийской олимпиады школьников по химии Федор Кузнецов

Фото: Александр Щербак / ТАСС Победитель Всероссийской олимпиады школьников по химии Федор Кузнецов

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Впервые за океаном с глобальной задачей

Химическое школьное первенство проходит под эгидой Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом России Владимиром Путиным. Организаторами олимпиады традиционно выступают химический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова и Фонд Мельниченко.

ММО — одна из двух крупнейших и наиболее престижных школьных олимпиад по химии в мире наряду со Всемирной химической олимпиадой: их международный статус признает ЮНЕСКО. Последняя на год младше, у нее больше участников, но при этом куда менее сложные задания.

ММО-59 расширяет географию турнира за пределы Старого Света. Она пройдет на базе Федерального университета Минас-Жерайса (UFMG) — одного из старейших и самых престижных университетов Бразилии, играющего ключевую роль в образовании, науке и культуре страны (входит в топ-5 университетов Бразилии и топ-20 — Латинской Америки).

«С большим энтузиазмом, с большим интересом мы поддерживаем международное научно-образовательное сотрудничество. Менделеевская олимпиада впервые проходит в Бразилии, в Белу-Оризонти, благодаря партнерству между МГУ и Федеральным университетом Минас-Жерайса. Он входит в число ведущих университетов Южной Америки, а наш химический факультет с более чем полувековой историей признан лучшим в Бразилии»,— отметил Азиз Салиба, проректор Федерального университета Минас-Жерайса, в ходе пресс-конференции в Москве, которая состоялась 15 апреля и была посвящена подготовке ММО-59.

В 2025 году Бразилия председательствует в БРИКС, так что выбор места проведения турнира подчеркивает успех интеграционных процессов внутри этого международного объединения.

«Считаем проведение олимпиады в Бразилии, в Белу-Оризонти, огромным достижением. Надеемся, что в рамках сотрудничества между Бразилией и Россией будут реализованы и другие инициативы, похожие на эту»,— заявил министр—советник посольства Бразилии в Москве Марсело Бёльке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Советник посольства Федеративной Республики Бразилия в РФ Марсело Бёльке

Фото: Александр Щербак / ТАСС Советник посольства Федеративной Республики Бразилия в РФ Марсело Бёльке

Фото: Александр Щербак / ТАСС

В контексте сотрудничества стран БРИКС школьная химическая олимпиада приобретает особую актуальность, ведь она служит важным инструментом для создания международного сообщества будущих ученых-химиков, которые смогут решать как национальные, так и глобальные вызовы.

«Химии в России посвящен не только отдельный национальный проект, она входит и во многие другие проекты, связанные и с медициной, и с биоэкономикой, и т. д. Одна из национальных задач — увеличение доли ВВП, которая связана с химией, химической промышленностью. Это невозможно без подготовки новых кадров, без популяризации химии»,— отметил сопредседатель оргкомитета ММО-59, научный руководитель химического факультета МГУ, вице-президент РАН академик Степан Калмыков.

Аналогичные цели стоят перед всеми участниками БРИКС.

Новые рекорды ко Дню Победы

Предыдущая, 58-я ММО состоялась в 2024 году в Университете МГУ-ППИ в Шэньчжэне (Китай) и стала первой, проведенной за пределами постсоветского пространства. Она собрала рекордное на тот момент число участников — более 200 школьников и наставников из 29 стран.

59-я ММО будет еще масштабнее. «В этом году мы достигли рекорда за все время проведения Менделеевской олимпиады: 40 стран примут участие в этом мероприятии. Это большой успех для нас для всех с точки зрения популяризации и науки, и профессии»,— сообщила генеральный директор Фонда Мельниченко Татьяна Журавлева журналистам в Москве.

Свое участие в ММО-59 предварительно подтвердили Австрия, Азербайджан, Белоруссия, Бразилия, Болгария, Китай, Хорватия, Куба, Венгрия, Израиль, Казахстан, Кения, Киргизия, Монголия, Северная Македония, Саудовская Аравия, Сербия, Шри-Ланка, Сирия, Турция, Туркмения, Узбекистан, Вьетнам, ЮАР, Эфиопия, Перу, Мексика, Боливия, Гондурас, Япония, Южная Корея, Иран, Коста-Рика, Уганда, Чад, Гайана, Ливан и Катар.

Татьяна Журавлева подчеркнула, что для Фонда Мельниченко организовывать Менделеевскую олимпиаду — это большая честь, а еще «большая часть работы по профориентации молодежи на территориях присутствия группы “Еврохим”». В роли соорганизатора и партнера химического школьного турнира фонд выступает с 2017 года, когда в Астане (Казахстан) состоялась 51-я ММО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор Фонда Мельниченко Татьяна Журавлева (справа)

Фото: Александр Щербак / ТАСС Генеральный директор Фонда Мельниченко Татьяна Журавлева (справа)

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Организаторы ММО-59 не обошли вниманием тот факт, что даты ее проведения выпадают на празднование Дня Победы 9 Мая.

«Мы обязательно организуем для наших детей мероприятие в Бразилии, за что мы благодарны встречающую нас страну, которая нам в этом содействует. Обязательно дети примут участие в параде»,— пообещала госпожа Журавлева.

Лучшие из лучших

Как отметил Степан Калмыков, на ММО представлены «лучшие ребята, которые прошли национальный отбор»: сборная России сформирована из победителей Всероссийской олимпиады школьников по химии.

«Это лучшие из лучших, будущая элита химической науки и практики. Олимпиада — это всегда очень высокий уровень представительства и заданий. Поэтому по постановлению правительства победители Менделеевской олимпиады могут поступать на бюджет в лучшие вузы страны»,— подчеркнул господин Калмыков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Научный руководитель химического факультета МГУ, вице-президент РАН академик Степан Калмыков

Фото: Александр Щербак / ТАСС Научный руководитель химического факультета МГУ, вице-президент РАН академик Степан Калмыков

Фото: Александр Щербак / ТАСС

В этом году в российскую сборную вошли Виктор Демидов, Владимир Елистратов, Игорь Устинов и Федор Кузнецов из Москвы, Павел Ревзин из Санкт-Петербурга, Альберт Семенов и Рашит Фасхутдинов из Казани, Андрей Вараксин и Ярослав Косолапов из Магнитогорска, Никита Маслюк из Краснодара.

Соревнования разделены на три тура: два теоретических и один экспериментальный. Задачи первого по сложности близки к программе специализированных химических классов, второй включает задания уровнем повыше. В практическом туре школьники демонстрируют навыки работы в химической лаборатории — умение выполнять химический анализ веществ и проводить синтез по предложенной методике.

Результаты участников оценивает жюри олимпиады, лидирующая роль в котором традиционно отводится России (в первую очередь химфаку МГУ). При этом состав международный, в этом году он включает представителей Белоруссии, Казахстана, Израиля, Македонии, Швейцарии, Великобритании, США, Кубы. Согласно регламенту ММО, в жюри входят авторы задач, представленных на первенстве.

«Это серьезный международный орган. В течение всего года он выступает методической комиссией, готовит задачи, а на самой олимпиаде трансформируется в жюри с привлечением ученых стран-организаторов, университета-организатора»,— отметил председатель ММО-59, директор Университетской гимназии МГУ Александр Гладилин.

По его словам, ММО из всех химических олимпиад самая сложная.

«У нас нет какой-то обязательной программы, заранее объявленных тем, подготовительного комплекта задач. Это все атрибуты большой Международной химической олимпиады. А на Менделеевскую приезжают школьники, которые просто соревнуются в знании химии, то есть к ней нельзя подготовиться как-то специально, можно только узнать химию»,— поделился он.

Сами участники ММО о сложности ее заданий и трудности подготовки говорят почти то же самое.

«К каждой химической олимпиаде подготовка уникальная, а к Менделеевской она самая сложная,— пожаловался участник российской сборной, победитель Всероссийской олимпиады школьников по химии Федор Кузнецов.— Каждый год комплект заданий совершенно новый, никогда заранее нельзя знать, какие темы будут на этот раз. Поэтому нужно действительно очень глубоко и дотошно изучать каждый раздел химии. Участие в Менделеевской олимпиаде — лучший способ показать себя, узнать, насколько ты по-настоящему хорош. Российские олимпиады позволяют сравнить себя с молодыми химиками только своей страны, а Менделеевская — это уже совсем другой уровень, это возможность познакомиться со сверстниками из других стран».

Как отметил золотой медалист прошлогодней ММО-58 Расул Эфендиев, Менделеевская олимпиада чем-то напоминает всероссийскую: в чем-то посложнее, а в чем-то полегче. «Главный рецепт победы — уметь нестандартно мыслить, так как каждый год на Менделеевской олимпиаде абсолютно уникальные задачи с новыми идеями и простое прорешивание старых задач максимум принесет вам серебро, но никак не золото»,— пояснил он.

Что российская команда увезет из Бразилии домой Всероссийская олимпиада школьников по химии максимально приближена по сложности и по структуре заданий к Менделеевской олимпиаде, поэтому российская сборная всегда хорошо на ней выступает. Победителей ММО-59 ждут бронзовые, серебряные и золотые медали. Многие призеры получат дополнительные призы, награды и льготы в своих странах. Где-то это гранты на обучение в вузах, а в других — денежные призы. Победителей из российской сборной ждет и то и другое. Дело в том, что абсолютным победителям ММО в личном зачете Фонд Мельниченко вручает премию имени академика Валерия Лунина. В 2024 году ее призовой фонд составил $10 тыс. за первое место, $5 тыс. за второе и $4 тыс. за третье. Она была учреждена в 2020 году в честь основателя Менделеевской олимпиады.

Илья Арзуманов