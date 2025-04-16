«Фобос»: 16 апреля стало самым теплым днем за всю историю наблюдений

В Москве обновился суточный рекорд максимальной температуры воздуха за всю историю наблюдений за погодой. К 14:00 мск температура достигла отметки в +21,2 градуса. Это на 0,2 градуса выше прежнего рекорда, который держался с 1920 года, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Точное значение нового достижения станет известно после 21 часа, когда будут сняты показания с максимальных термометров»,— уточнил господин Леус в своем Telegram-канале.

6 апреля в Москве и Подмосковье начался сильный снегопад. Он продолжался до 9 апреля. Снежные покровы в столичном регионе превышали 10 см, самые высокие сугробы зафиксировали в Волоколамске. Погодные аномалии происходят не только в России.

О том, как мировые СМИ реагируют на погодные аномалии,— в материале «Ъ».