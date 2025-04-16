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Коммерсантъ FM
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«Фобос»: 16 апреля стало самым теплым днем за всю историю наблюдений

В Москве обновился суточный рекорд максимальной температуры воздуха за всю историю наблюдений за погодой. К 14:00 мск температура достигла отметки в +21,2 градуса. Это на 0,2 градуса выше прежнего рекорда, который держался с 1920 года, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Точное значение нового достижения станет известно после 21 часа, когда будут сняты показания с максимальных термометров»,— уточнил господин Леус в своем Telegram-канале.

6 апреля в Москве и Подмосковье начался сильный снегопад. Он продолжался до 9 апреля. Снежные покровы в столичном регионе превышали 10 см, самые высокие сугробы зафиксировали в Волоколамске. Погодные аномалии происходят не только в России.

О том, как мировые СМИ реагируют на погодные аномалии,— в материале «Ъ».

Фотогалерея

Снегопад в Москве

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Снег на Красной площади

Снег на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Александр Патрин  /  купить фото

Вид с парящего моста в парке «Зарядье»

Вид с парящего моста в парке «Зарядье»

Фото: Коммерсантъ / Александр Патрин  /  купить фото

Последствия снегопада на Никольской улице

Последствия снегопада на Никольской улице

Фото: Коммерсантъ / Александр Патрин  /  купить фото

Снеговик на Красной площади

Снеговик на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Александр Патрин  /  купить фото

Участники ежегодного забега «Апрель»

Участники ежегодного забега «Апрель»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

На финише

На финише

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Автомобили в снегу

Автомобили в снегу

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Селфи на фоне засыпанных снегом автомобилей

Селфи на фоне засыпанных снегом автомобилей

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Дептранс Москвы призвал автомобилистов выезжать только на зимней резине или использовать общественный транспорт

Дептранс Москвы призвал автомобилистов выезжать только на зимней резине или использовать общественный транспорт

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Сотрудники Росгвардии на службе

Сотрудники Росгвардии на службе

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Заснеженная парковка

Заснеженная парковка

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Жители и гости столицы не были готовы к апрельскому снегопаду

Жители и гости столицы не были готовы к апрельскому снегопаду

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Сосульки у подземного перехода

Сосульки у подземного перехода

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Сотрудник коммунальной службы

Сотрудник коммунальной службы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Из-за снегопада приостановлена аренда самокатов и велосипедов

Из-за снегопада приостановлена аренда самокатов и велосипедов

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Подготовка самолета к вылету в аэропорту Шереметьево

Подготовка самолета к вылету в аэропорту Шереметьево

Фото: Коммерсантъ / Василий Шитов  /  купить фото

Очистка проезжей части

Очистка проезжей части

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Прогулка с собакой

Прогулка с собакой

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Уборка снега

Уборка снега

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Засыпанный снегом автомобиль

Засыпанный снегом автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

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Снег на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Александр Патрин  /  купить фото

Вид с парящего моста в парке «Зарядье»

Фото: Коммерсантъ / Александр Патрин  /  купить фото

Последствия снегопада на Никольской улице

Фото: Коммерсантъ / Александр Патрин  /  купить фото

Снеговик на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Александр Патрин  /  купить фото

Участники ежегодного забега «Апрель»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

На финише

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Автомобили в снегу

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Селфи на фоне засыпанных снегом автомобилей

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Дептранс Москвы призвал автомобилистов выезжать только на зимней резине или использовать общественный транспорт

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Сотрудники Росгвардии на службе

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Заснеженная парковка

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Жители и гости столицы не были готовы к апрельскому снегопаду

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Сосульки у подземного перехода

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Сотрудник коммунальной службы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Из-за снегопада приостановлена аренда самокатов и велосипедов

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Подготовка самолета к вылету в аэропорту Шереметьево

Фото: Коммерсантъ / Василий Шитов  /  купить фото

Очистка проезжей части

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Прогулка с собакой

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Уборка снега

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Засыпанный снегом автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

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