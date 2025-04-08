Снег в Москве будет идти до утра среды

В Москве в течение сегодняшнего дня, 8 апреля, ожидается около 4–8 мм осадков, еще 5–9 мм выпадет в ночь на среду, 9 апреля. После этого снег начнет таять и исчезнет к середине апреля. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

«Уходящий на восток циклон “Зион” еще не растерял свои силы, и сегодня, а особенно в ночь на среду, продолжит засыпать регион снегом, увеличивая высоту снежного покрова»,— написал господин Леус в своем Telegram-канале. Высота снежного покрова утром в среду может вырасти до 12–17 см, что станет максимумом текущей холодной волны. Это на 20–70% выше климатической нормы.

Сегодня утром высота снежного покрова достигла 11 см, что на 2 см выше, чем вчера, 7 апреля. В Подмосковье самый высокий снежный покров зафиксирован в Волоколамске (17 см). Норма высоты снежного покрова в столице на 8 апреля составляет 7 см.

При этом температура будет постепенно расти. В воскресенье, 13 апреля, в Москве ожидается от +6° до +8°С. В понедельник, 14 апреля, столбики термометров преодолеют 10-градусную отметку, а в среду, 16 апреля, достигнут +15°С.

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