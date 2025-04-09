«Изменение климата приводит к тому, что штормы будут приносить все больше осадков»

Апрельский снегопад в Москве, мощные штормы в США и другие погодные аномалии вызывают все больше внимания в международной прессе. СМИ пытаются проанализировать, к каким последствиям может привести глобальное изменение климата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Метели покрыли Москву снегом после необычно мягкой зимы

Метели пришли в Москву, накрыв Красную площадь снежным покровом до 10 см (4 дюйма) после необычно мягкой зимы в российской столице. Транспортные власти Московской агломерации, где проживает более 22 млн человек, предупредили тех водителей, которые уже сняли зимние шины, не высовываться на дороги. В России специальные снежные шины являются обязательными во время зимы.

«Становится тяжелее»: изменение климата приводит к тому, что штормы принесут больше осадков

С повышением температуры атмосфера может удерживать больше влаги, а это означает, что осадки будут выпадать в экстремальных количествах. Мощные штормы и ливни, которые недавно обрушились на центральные и юго-восточные регионы США, укладываются в более широкую картину последних лет, когда восточная часть страны подвергается все большему воздействию осадков. Данные Управления США по наблюдению за атмосферой и океаном с 1991 по 2020 год показывают, что восточная часть страны получила больше дождей, чем за весь ХХ век. При этом на западе страны количество осадков сокращается.

Европа ощущает привкус климатического хаоса

В марте, который только завершился, все было ненормально. Европа задыхалась от жары, которая не присуща ни одному сезону (особенно во Франции), затем ударила засуха, а когда наконец пошел дождь, то он так орошал земли, что затопил их. Климатологи ожидали этих изменений на протяжении десятилетий, но их скорость и интенсивность превосходят самые пессимистичные прогнозы. Сколько еще потребуется наводнений и тревожных сообщений, прежде чем лица, принимающие решения, наберутся смелости выйти за рамки объявленных мер, чтобы начать настоящую трансформацию, соответствующую трагедиям, разыгрывающимся на наших глазах?

Аномальная жара в Центральной Азии связана с изменением климата, предупреждают ученые

Аномальная жара, во время которой в некоторых районах температура воздуха на 15 градусов превышала средний показатель, как ожидается, будет становиться все более обычным явлением по мере роста глобальных температур. В некоторых частях Центральной Азии температура взлетала до +30°С, что беспрецедентно для весны в регионе, обычно не ассоциирующемся с палящим зноем в это время… такую аномальную жару можно ожидать теперь примерно раз в три года. Без значительного снижения выбросов такие случаи экстремальных погодных явлений будут более частыми.

Рекордные глобальные температуры в марте наглядно показывают угрозу для климата

Ученые предупреждают, что даже самое незначительное потепление глобального климата усиливает масштабы и частоту экстремальных погодных явлений, таких как аномальная жара, мощные ливни и засуха… В Европе в прошлом месяце «во многих районах был самый засушливый март, а в других районах был самый дождливый март за всю историю исследований или как минимум за последние 47 лет». Ученые говорят, что изменение климата усилило волны аномальной жары в Центральной Азии и создало условия для мощных ливней в таких странах, как Аргентина. Главной причиной изменения климата являются выбросы парниковых газов от сжигания ископаемых видов топлива. Но даже в условиях очевидного резкого роста издержек от ликвидации последствий природных катаклизмов политическая воля инвестировать в снижение выбросов идет в некоторых странах на спад. Президент США Дональд Трамп назвал изменение климата «абсурдом».

Подготовили Алена Миклашевская, Кирилл Сарханянц, Евгений Хвостик