Стюардесса «России» не выходила на работу два года, получая больничные и отпуска

Старшая бортпроводница авиакомпании «Россия» ни разу не выходила на работу с ноября 2022 года. За это время у нее накопилось 750 дней больничных и 239 дней отпуска. В среднем ей выплачивали около 100 тыс. руб. в месяц, сообщил Telegram-канал «Авиаторщина». Источник в группе «Аэрофлот» подтвердил «Ъ» эту информацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

56-летняя бортпроводница не единственный сотрудник, который пользуется таким подходом к работе, добавил источник. Лазейки в трудовом законодательстве ищут возрастные бортпроводники, которые состоят в профсоюзных организациях. «Так, например, уже была история с бортпроводницей "Аэрофлота" Илоной Борисовой, состоящей в профсоюзной организации, которая активно продвигала акцию "Больничный лист". И самое неприятное в этом, что больничные листы легко приобретаются у недобросовестных врачей»,— сказал собеседник «Ъ».

По некоторым данным, бортпроводница, о которой идет речь, занимает руководящую должность в одном из профсоюзов авиационных работников. Источник предположил, что, возможно, в этом и заключается сложность увольнения сотрудницы.

Минздрав России планирует с 1 сентября 2025 года ввести новый порядок формирования больничных листов. Поправки предусматривают ограничения для граждан, которых за год признавали нетрудоспособными четыре раза и более. Это, как отметили в Минздраве, нужно для выявления причин состояния обратившегося в медучреждение и принятия мер по улучшению оказания помощи.

Подробнее о сотруднице «Аэрофлота» Борисовой — в материале «Ъ» «Бортпроводницу проводили в отделение».