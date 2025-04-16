NYT: США планируют закрыть почти 30 дипмиссий

Администрация США рассматривает планы по закрытию 10 посольств и 17 консульств, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на внутренний документ Госдепартамента. Согласно документу, американские власти также планируют сократить или оптимизировать штат сотрудников в ряде других зарубежных представительств.

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По данным издания, эти меры приведут к сокращению дипломатического присутствия США практически на всех континентах. В частности, предлагается закрыть:

Шесть посольств в Африке (в ЮАР, Эритрее, Гамбии, Лесото, ДР Конго и Южном Судане);

Два посольства в Европе (в Люксембурге и на Мальте);

Дипмиссии в Гренаде и на Мальдивах.

Также рассматривается возможность закрытия:

Пяти консульств во Франции;

Двух в Германии;

Двух в Республике Сербской (Босния и Герцеговина);

Нескольких дипломатических представительств в Греции, Италии, Португалии и Эдинбурге (Шотландия).

За пределами Европы под сокращение могут попасть четыре консульства — в Камеруне, Индонезии, Южной Африке и Южной Корее. Кроме того, планируется либо значительно сократить, либо полностью закрыть посольство США в Могадишо (Сомали) и багдадский центр дипломатической поддержки в Ираке (при одновременном сокращении расходов на представительства в Багдаде и Эрбиле).

Ранее, в феврале, телеканал ABC сообщал о распоряжении Госдепа сократить персонал в посольствах. О возможном закрытии консульств в Европе, Канаде, Мексике и на островах Тихого океана писал NBC News со ссылкой на осведомленные источники.

Подробности — в материале «Ъ» «Американская дипломатия должна быть экономной».