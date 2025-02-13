ABC: Госдеп поручил посольствам США сократить персонал

Госдепартамент США поручил американским посольствам по всему миру подготовиться к сокращению персонала, сообщил ABC News со ссылкой на источники. Незадолго до этого президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому госсекретарь «должен содержать штат исключительных патриотов» для поддержки внешнеполитических инициатив.

Как пишет ABC, главы дипмиссий должны подготовить полные списки всех сотрудников и их статуса трудоустройства (постоянные и непостоянные назначения). Сокращать планируется как американский персонал, так и нанятых в странах, где действуют посольства.

Накануне NBC News со ссылкой на источники сообщил, что администрация США может закрыть несколько американских консульств, чтобы сократить расходы Госдепа. Речь идет о диппредставительствах в Европе (в первую очередь в Германии и Франции), Канаде, Мексике и на островах Тихого океана.

После вступления в должность Дональд Трамп запустил программу по сокращению госрасходов. По данным американских СМИ, сотрудники ЦРУ, ФБР, Агентства национальной безопасности и других ведомств получили письма с предложением добровольно уволиться. Цель состоит в увольнении около 10% госслужащих.

Подробнее — в материале «Ъ» «Разведка — дело затратное».

Лусине Баласян