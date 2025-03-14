Дмитрий Артюхов: расселение жителей поселка Газ-Сале завершится в течение года

В течение года в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) завершится программа по переселению жителей поселка Газ-Сале из аварийных домов в новое жилье в других населенных пунктах, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Дмитрий Артюхов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Артюхов во время встречи с переехавшими жителями Газ-Сале

Фото: telegram-канал главы ЯНАО Дмитрия Артюхова Дмитрий Артюхов во время встречи с переехавшими жителями Газ-Сале

Фото: telegram-канал главы ЯНАО Дмитрия Артюхова

Глава Ямала провел встречу с газсалинцами в Новом Уренгое, которые переехали в город в рамках программы по расселению — он отметил, что сначала многие жители поселка опасались резких перемен. «Когда мы задумались над проектом расселения поселка, многие меня отговаривали, были мысли, что люди воспримут это негативно. Вместе с тем же, когда я встречаюсь с теми, кто переехал, получаю хорошие отзывы. Это значит, что мы все сделали правильно. Сейчас бывшие жители поселка живут в развивающихся населенных пунктах»,— сказал Дмитрий Артюхов.

Как сообщили в правительстве региона, на 2020 год почти все жилье в поселке было аварийным, а социальная инфраструктура — устаревшей. Помимо предоставления нового жилья, семьям оказывалась комплексная социальная поддержка, например, на переезд всем семьям выделили по 100 тыс. руб. Большинство жителей Газ-Сале переехали в квартиры микрорайона Славянский в Новом Уренгое, на выбор также предлагались переезд в поселок Тазовский или получение выплаты за жилье. Переселение в Новый Уренгой началось летом 2023 года — как отметили в правительстве ЯНАО, это очень короткий срок для таких масштабных проектов. Всего из Газ-Сале переехали более 700 семей, сам поселок с 1 января 2025 года стал микрорайоном поселка Тазовский.

Напомним, в 2024 году в Шурышкарском районе ЯНАО новое жилье получили более 150 семей, которые жили в аварийных домах, при этом в прошлом году район вышел на рекордные для себя показатели по расселению.

Ирина Пичурина