Пашинян: Баку не ответил на предложенный Ереваном транспортный проект

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван не получил от Баку письменного ответа на предложение по разблокировке региональных транспортных коммуникаций. Разработанный армянским правительством проект «Перекресток мира» не предполагает участия России, в отличие от транспортного коридора, на открытии которого настаивает Азербайджан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никол Пашинян

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Никол Пашинян

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«По сути, мы не получили письменного ответа на наше письменное предложение»,— сказал Никол Пашинян на брифинге. «Ни о каком смягчении речи быть не может. Мы свою позицию изложили в проекте "Перекресток мира" в том числе для того, чтобы не было разного рода интерпретаций. И с учетом такой логики мы продолжаем усилия»,— добавил армянский премьер.

В середине марта Армения и Азербайджан согласовали текст мирного соглашения, при этом в документ не вошел вопрос о разблокировании транспортных коммуникаций. Баку настаивает на открытии Зангезурского транспортного коридора, ссылаясь на заявление Армении, Азербайджана и России от ноября 2020 года. Оно предполагает, что контроль за транспортным сообщением в регионе осуществляет погранслужба ФСБ России.

При этом согласно армянскому проекту, вся транспортная инфраструктура будет действовать под суверенитетом и юрисдикцией тех стран, в которых она расположена — Армении, Турции, Азербайджана и Ирана. Президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил, что без согласия Баку этот проект — «просто клочок бумаги».

Подробнее — в материале «Ъ» «Ереван и Баку сделали шаг к миру».

Лусине Баласян