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Коммерсантъ FM
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Алиев: транспортный проект Армении без Азербайджана «не стоит и гроша»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что предложенный Арменией вариант разблокировки транспортных коммуникаций в регионе — «Перекресток мира» — без согласования Баку «просто клочок бумаги», который не будет реализован. Армянская сторона, в свою очередь, настаивает на использовании этого плана как альтернативы Зангезурскому транспортному коридору.

«Армения выдвинула так называемый проект "Перекресток мира", и сейчас в мире не осталось ни одной страны, которой бы она не представила его. Хотя этот так называемый "проект" без Азербайджана не стоит и гроша,— сказал Ильхам Алиев на совещании.— Если вы действительно хотите реализовать этот проект, то в первую очередь должны обратиться к Азербайджану, потому что без нас это просто клочок бумаги. А наши условия справедливы, основаны на международном праве и на обязательствах самой Армении» (цитата по Report).

В части разблокировки транспортных коммуникации Баку ссылается на трехстороннее заявление от ноября 2020 года. Согласно документу, Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и его эксклавом — Нахичеванью, а контроль за маршрутом осуществляет ФСБ России.

В 2023 году Армения предложила альтернативный транспортный проект («Перекресток мира»), предполагающий, что вся инфраструктура будет действовать под суверенитетом и юрисдикцией тех стран, в которых она расположена,— Армении, Турции, Азербайджана и Ирана— без участия России. Москва, в свою очередь, призывала Ереван «следовать духу и букве серии трехсторонних договоренностей».

Лусине Баласян

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