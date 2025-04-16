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Коммерсантъ FM
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Экзамены по русскому языку для мигрантов принесли казне 2,5 млрд рублей

Сдача трудовыми мигрантами экзаменов по русскому языку принесла российскому бюджету дополнительно 2,5 млрд руб., сообщил глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев, выступая на коллегии Федерального агентства по делам национальностей. По его словам, которые приводит ТАСС, раньше эти средства «шли на коррупцию», а теперь «пришли в казну».

Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

В октябре 2024 года Госдума приняла закон, который ввел исключительное право госучреждений проводить языковые экзамены для мигрантов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин тогда говорил, что инициатива необходима для снижения рисков «мухлежа» и «коррумпирования экзаменационной комиссии». В ноябре Минобрнауки предложило установить единые расценки на эти экзамены.

В декабре правительство утвердило единую стоимость экзаменов. Так, при приобретении гражданства цена составляет 2,95 тыс. руб. за экзамен по русскому языку и 2,95 тыс. руб. за экзамен по истории России и основам российского законодательства; при получении разрешения на временное проживание или вида на жительство — 5,9 тыс. руб. за экзамен на знание языка, истории и основ законодательства; при получении разрешения на работу или патента — 3,8 тыс. руб. за экзамен на знание языка, истории и основ законодательства.

Полина Мотызлевская

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