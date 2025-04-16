СКР возбудил уголовное дело из-за гибели рабочих на заводе в Челябинской области

В управлении СКР по Челябинской области возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) из-за гибели двух рабочих на заводе «Доминат» в Красноармейском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе предварительного следствия установлено, что утром 16 апреля в цехе предприятия по производству сульфида натрия при проведении пуско-наладочных работ погибли двое рабочих. Следователь осмотрел место происшествия, допросил очевидцев и сотрудников, которые отвечают за соблюдение техники безопасности. Специалисты СКР изучают техническую документацию завода.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», проверку на предприятии также проводит прокуратура.

Компания «Доминат» зарегистрирована в Челябинске в 2021 году. Она получила льготный заем от Фонда развития промышленности РФ для строительства завода по производству сульфида натрия в Красноармейском районе в размере 490,5 млн руб. Общий объем инвестиций оценивается в 900,2 млн руб. Предприятие должны были открыть в первом квартале 2025 года.

Генеральным директором «Домината» является Павел Тупицин. Совладельцами числятся Андрей Козицын с долей 40%, а также Игорь Кудряшкин и недавно погибший Павел Избрехт, каждый из которых владеет по 30%.