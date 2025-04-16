На новом заводе в Челябинской области погибли двое рабочих

На новое сульфидное производство ООО «Доминат» выехал исполняющий обязанности прокурора Красноармейского района Вячеслав Гаврилов. По предварительным данным, там во время пусконаладочных работ погибли сотрудник подрядчика и рабочий предприятия, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

В ходе проверки ведомство установит обстоятельства произошедшего и даст оценку соблюдению требований трудового законодательства.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Доминат» зарегистрировано в Челябинске в 2021 году. Генеральным директором является Павел Тупицин, совладельцами — Андрей Козицын (40% доли), Игорь Кудряшкин и недавно погибший Павел Избрехт (по 30%). Убыток от продажи в 2023 году составил 86 тыс. руб., чистый убыток — 182 тыс. руб. Полная финансовая отчетность компании не опубликована.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в 2024 году наблюдательный совет Фонда развития промышленности РФ одобрил челябинской компании «Доминат» льготный заем в размере 490,5 млн руб. на строительство комплекса по производству сульфида натрия мощностью 7 тыс. т в год. Общий объем инвестиций оценивался в 900,2 млн руб. Предприятие, оснащенное только отечественным оборудованием, решили расположить в Красноармейском районе рядом с промплощадкой Челябинского компрессорного завода. Запуск планировали на первый квартал 2025 года.

Виталина Ярховска