Песков: Россия сделает все, чтобы урегулировать ситуацию вокруг Ирана

Россия будет делать все, что от нее зависит, в рамках посредничества по иранской ядерной сделке, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что Кремль рассчитывает, что второй раунд переговоров между Тегераном и Вашингтоном «состоится как надо».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Россия сохраняет возможность всемерно способствовать урегулированию ситуации вокруг Ирана — будем делать все то, что от нас будет зависеть»,— сказал господин Песков.

Второй раунд американо-иранских переговоров по ядерной проблеме запланирован на 19 апреля. В преддверии этого глава МИД Ирана Аббас Арагчи намерен посетить Москву. Он собирается обсудить с российской стороной «последние события, связанные с переговорами в Маскате».

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