Китайская шахматистка Цзюй Вэньцзюнь защитила титул чемпионки мира

Китаянка Цзюй Вэньцзюнь победила соотечественницу Тань Чжунъи и защитила звание чемпионки мира по шахматам. Призовой фонд матча за шахматную корону составил €500 тыс.

Девятая партия завершилась вничью, после чего счет стал 6,5:2,5 в пользу Цзюй Вэньцзюнь. 34-летняя китаянка четвертый раз подряд защитила звание чемпионки мира. Матч за женскую шахматную корону прошел в Китае: первые шесть партий прошли в Шанхае, остальные три — в Чунцине.

Цзюй Вэнцзюнь завоевала шахматную корону в 2018 году, когда обыграла Тань Чжунъи со счетом 5.5:4.5. Звание чемпионки мира она защитила в матчах против россиянок Екатерины Лагно (2018) и Александры Горячкиной (2020), а также против китаянки Лэй Тинцзе (2023). Тань Чжунъи 33 года, она становилась чемпионкой мира в 2017 году.

Среди россиянок в новейшей истории чемпионкой мира становилась только Александра Костенюк, которая в 2008 году одержала победу над китаянкой Хоу Ифань. С 2023 года Костенюк представляет Швейцарию.

Таисия Орлова