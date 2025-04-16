Глава Абзелиловского района Башкирии Ильдар Нафиков ушел в отставку

Депутаты Абзелиловского райсовета приняли отставку главы района Ильдара Нафикова. Исполняющим обязанности главы районной администрации назначили первого заместителя Руслана Халилова.

Господин Нафиков сообщил «Ъ-Уфа», что оставил должность по собственному желанию. О своей дальнейшей карьере он предпочел не говорить.

Ильдар Нафиков возглавлял администрацию Абзелиловского района с сентября 2018 года, до этого он руководил санаторием «Яктыкуль».

Как сообщал «Ъ-Уфа», накануне стало известно об отставке главы Бирского района Антона Талалова и руководителя администрации Белебея Сергея Караберова.

Венера Хисамова