В Кремле прокомментировали продление военного положения на Украине

Власти Киева пытаются удержаться на своей «неустойчивой конструкции», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал решение Верховной рады Украины продлить мобилизацию и военное положение в стране на 90 дней — до 6 августа. Режим продлят 9 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Порошенко такое же примерно говорил — есть авторитарные тенденции. Очевидно одно — Киев по-прежнему сохраняет документальный запрет на переговоры с Россией. Мораторий де-факто не соблюдался»,— сказал господин Песков в ходе пресс-колла.

Режим военного положения на территории Украины ввели 24 февраля 2022 года. На следующий день президент страны Владимир Зеленский подписал указ о начале всеобщей мобилизации.

На время военного положения в стране запрещено проводить выборы, в том числе и президентские. Срок полномочий президента Украины истек 20 мая 2024 года. В феврале этого года Верховная рада проголосовала за поддержку продления его полномочий.

Подробности — в материале «Ъ» «Владимира Зеленского потрепали в Раде».