Верховная рада проголосовала за продление военного положения на Украине

Верховная рада Украины проголосовала за продление военного положения в стране на 90 дней — до 6 августа. По словам депутата Ярослава Железняка, режим продлят 9 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

За продление военного положения проголосовали 357 парламентариев, один высказался против. «Парламент в 15-й раз за этот созыв одобрил продление… военного положения»,— говорится в сообщении господина Железняка в Telegram-канале.

Сегодня, 16 апреля, Верховная рада Украины проголосовала за продление всеобщей мобилизации на такой же срок — до 6 августа. Поддержали документ 346 депутатов, один проголосовал против, еще один воздержался.

Режим военного положения на территории Украины был введен 24 февраля 2022 года. На следующий день президент страны Владимир Зеленский подписал указ о начале всеобщей мобилизации. На время военного положения в стране запрещено проводить выборы, в том числе и президентские. Срок полномочий президента Украины истек 20 мая 2024 года. В феврале этого года Верховная рада проголосовала за поддержку продления его полномочий.

Российские власти неоднократно указывали на проблему легитимности украинской власти. 27 марта президент Владимир Путин предложил ввести на Украине внешнее управление, чтобы провести демократические выборы. Президент США Дональд Трамп после этого заявил, что был «взбешен» и «очень зол» из-за этой идеи.

Анастасия Домбицкая