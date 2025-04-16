В Канаше в ходе рейдов на объектах строительства, которые проводили сотрудники Управления по вопросам миграции МВД по Чувашской Республике совместно с Росгвардией, были выявлены нелегальные иностранные рабочие. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Чувашской Республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии в ходе рейдов на стройках были выявлены нелегальные мигранты

Фото: Пресс-служба МВД России по Чувашской Республике В Чувашии в ходе рейдов на стройках были выявлены нелегальные мигранты

Фото: Пресс-служба МВД России по Чувашской Республике

На строительстве школы обнаружен гражданин Туркменистана, находившийся в России по туристической визе и не имевший разрешения на работу. В отношении него составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение правил въезда) и ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ (незаконная трудовая деятельность). За каждое из правонарушений мигрант оштрафован на 5 тыс. руб.

Еще один случай зафиксирован на стройплощадке многоквартирного дома, где работал студент-первокурсник из Туркменистана, обучающийся в одном из вузов Чувашии. Так как его учебная виза не предусматривает трудовую деятельность, в отношении него также составлен протокол по ст. 18.10 КоАП РФ с наложением штрафа в 5 тыс. руб.

К работодателям, незаконно привлекшим иностранных граждан, будут применены меры ответственности по ст. 18.15 КоАП РФ. В зависимости от статуса нарушителя штрафы могут составить: для физических лиц — от 20 до 50 тыс. руб., для юридических — от 250 до 800 тыс. руб. с возможным приостановлением деятельности на срок до 90 суток.

Артём Дергунов