Politico: Рубио и Уиткофф посетят Францию для переговоров по Украине и Ирану

Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента США Стив Уиткофф на этой неделе посетят Париж, сообщает Politico со ссылкой на источники. По их словам, американские чиновники намерены обсудить с французскими властями ситуацию на Украине, в Иране, а также торговые отношения. Ожидается, что господин Уиткофф встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а госсекретарь США — с главой МИД Франции Жан-Ноэлем Барро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стив Уиткофф и Марк Рубио (справа)

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters Стив Уиткофф и Марк Рубио (справа)

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Генсек НАТО Марк Рютте накануне назвал нелегкими мирные переговоры по Украине при посредничестве США. В России отвергают идею размещения на Украине военного контингента, создание которого в последние месяцы обсуждается в европейских столицах. В начале апреля в Киеве состоялась встреча британских и французских военных с украинскими коллегами, на которой обсуждались вопросы укрепления ВСУ и возможное размещение в стране «сил сдерживания».

Об отношениях ЕС и Украины — в материале «Ъ» «Перетягивание парада».