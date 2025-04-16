Ростовская компания спроектирует ремонт фасада здания липецкого облправительства

Найден подрядчик для разработки научно-проектной документации по ремонту и реставрации фасада объекта культурного наследия регионального значения «Дом Советов» на Соборной площади, 1 в Липецке. В нем располагается областное правительство. Победителем аукциона стало ростовское ООО «КСБ-ЮГ» Романа Мкртчяна, предложившее выполнить работы за 4,21 млн руб. при начальной цене в 5,6 млн руб. Это следует из данных госзакупок.

Еще два участника, имена которых не раскрываются, оценили свои услуги в 4,2 млн руб. (второе место) и в 4,8 млн руб. (третье место).

Исполнить условия контракта необходимо до 11 октября 2025 года. Победитель должен провести предварительные работы, комплексные научные исследования и инженерные изыскания, подготовить сначала проектную, а затем — рабочую и сметную документации.

По данным Rusprofile.ru, ООО «КСБ-ЮГ» зарегистрировано в Таганроге Ростовской области в 2012 году. Основной вид деятельности — производство электромонтажных работ. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Гендиректор и учредитель — Роман Мкртчян. По итогам 2024 года выручка компании составила 20 млн руб., чистая прибыль — 2,9 млн.

О том, почему были приостановлены торги по возведению корпуса липецкого дома престарелых за 2,1 млрд руб. — в публикации «Ъ-Черноземье».

Анна Швечикова