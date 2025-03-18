В Липецке ищут разработчика проекта реставрации фасада здания облправительства

Областное учреждение «Эксплуатационно-технический центр управления делами правительства Липецкой области» объявило электронный аукцион, чтобы выбрать подрядчика для разработки научно-проектной документации по ремонту и реставрации фасада объекта культурного наследия регионального значения. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Согласно проекту контракта, речь идет о «Доме Советов» по адресу Соборная площадь, 1 в Липецке. В здании располагается правительство региона.

Начальная цена — 5,8 млн руб. Источник финансирования — средства бюджетных учреждений. Согласно контракту, победитель аукциона должен будет провести предварительные работы, комплексные научные исследования и инженерные изыскания, подготовить сначала проектную, а затем — рабочую и сметную документации. Срок выполнения работ — 180 дней с даты заключения контракта.

Подавать заявки на участие в торгах можно до 25 марта, итоги планируется подвести 26 марта.

О проекте реконструкции бывшей табачной фабрики в Липецкой области за 9 млрд руб. — в публикации «Ъ-Черноземье».

Юрий Голубь