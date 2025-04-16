Аэропорты Нижнего Новгорода и Ярославля возобновили работу

Аэропорты в Нижнем Новгороде и Ярославле возобновили прием и отправку рейсов, сообщила Росавиация. Ограничения вводили ориентировочно в 7:20 и сняли в 10:37. В службе говорили, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как правило, аэропорты приостанавливают работу из-за угрозы атаки беспилотников. По данным Минобороны, в течение сегодняшней ночи, 16 апреля, силы ПВО уничтожили 26 БПЛА над шестью российскими регионами. В аэропорту Нижнего Новгорода в предыдущий раз вводили ограничения 19 марта, Ярославля — 11 марта.