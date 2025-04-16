За ночь сбили 26 БПЛА над шестью российскими регионами

В течение ночи средствами ПВО перехвачено и уничтожено девять украинских беспилотников над Воронежской областью, сообщило Минобороны. По его данным, восемь БПЛА сбили над Белгородской областью, четыре БПЛА — над Курской, по два — над Липецкой областью и Крымом, еще один БПЛА — над территорией Московского региона.

В Воронежской области ночью объявляли опасность атаки БПЛА. Губернатор региона Александр Гусев сообщил, что пострадавших и разрушений нет. Режим воздушной опасности также вводили в Липецкой области, о последствиях информации нет. Власти других регионов атаки пока не комментировали.