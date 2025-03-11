Росавиация сняла ограничения на работу шести аэропортов

Сегодня в 9:15 мск аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский, Нижний Новгород (Стригино) и Ярославль (Туношна) возобновили прием и выпуск воздушных судов. Также ограничения были сняты в Шереметьево. Они вводились для обеспечения безопасности полетов на фоне крупнейшей атаки БПЛА.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет»,— говорится в сообщении пресс-службы Росавиации.

Сегодня ночью средства ПВО сбили 337 БПЛА над российской территорией. 91 беспилотник был сбит над Москвой и Подмосковьем. Это крупнейшая беспилотная атака со стороны Украины.

Подробнее об атаке БПЛА читайте в материале «Лютую атаку остановили в Подмосковье».