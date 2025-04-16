Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 16 апреля

09:48. Отбой ракетной опасности в Курской области — МЧС.

09:21. Ракетная опасность в Курской области — МЧС.

09:14. Отбой ракетной опасности в Курской области — оперштаб.

08:19. Отбой опасности атаки БПЛА в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев.

08:12. Отбой опасности атаки БПЛА в Белгородской области — РСЧС. Она была введена в 21:46 15 апреля.

08:02. Отбой воздушной опасности в Липецкой области — губернатор Игорь Артамонов.

07:49. Ракетная опасность в Курской области — оперштаб.

07:12. За ночь над Россией уничтожили 26 беспилотников, в том числе девять над Воронежской областью, восемь — над Белгородской, четыре — над Курской, два — над Липецкой. Об этом сообщили в Минобороны.

05:48. Воздушная опасность объявлена в Липецкой области — губернатор Игорь Артамонов.

02:56. Опасность атаки БПЛА в Воронежской области — губернатор Александр Гусев.