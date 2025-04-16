Объявили тендер на строительство за 114,5 млн рублей здания СК в Пятигорске

Власти Ставрополья разместили тендер на возведение административного здания за 114,5 млн руб. Новое сооружение будет предназначено для Следственного отдела по городу Пятигорск СУ СК РФ по Ставропольскому краю, следует из сообщения на портале госзакупок

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Новый объект расположится вблизи центрального парка имени Кирова. Проектную документацию подготовило ООО «Кинг-Трейд» в 2023 году, а в конце прошлого года она получила положительное заключение ФАУ «Главное управление государственной экспертизы».

Участок под застройку площадью 4778 кв. м в настоящее время свободен от строений. Здание будет состоять из четырех уровней, включая подвальное помещение. Архитектурное решение предусматривает коридорную систему с естественным освещением с торцов конструкции.

В соответствии с документами госзакупки, штат учреждения составит 19 сотрудников. В помещениях разместятся руководитель следственного отдела с заместителями, помощники, старший следователь и следователи.

Заявки на участие в тендере принимаются с 14 по 22 апреля. Согласно требованиям заказчика, работы должны завершиться до декабря 2025 года. Финансирование проекта осуществляется из федерального бюджета.

Николай Аксенов