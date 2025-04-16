Захарова назвала «театром абсурда» планы Зеленского на 9 мая

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала намерение президента Украины Владимира Зеленского пригласить членов ЕС в Киев 9 Мая. Это «театр абсурда», который регулярно демонстрирует на своих мероприятиях «коллективный Запад», убеждена дипломат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Захарова

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Мария Захарова

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Госпожа Захарова напомнила, что раньше украинский лидер призывал праздновать День Победы 8 мая, как это принято в странах Евросоюза. «Теперь, оказывается, 9 мая тоже сгодится. Ну вот же гниль этого предательства. Это лукавство, переходящее в откровенную ложь. Если это так свято, если это так важно, что можно, несмотря на боевые действия, несмотря на угрозу безопасности, о которой они говорят каждый день, собрать у себя представителей глав государств Европы, то нужно задать вопрос, что же они отмечать-то будут»,— подчеркнула дипломат в эфире радио Sputnik.

По ее словам, вместо парада Победы Владимир Зеленский собирается провести в Киеве «некое дипломатическое действо». Госпожа Захарова поинтересовалась, как подобное мероприятие может проходить в стране, которая пострадала от нацизма и «дала огромное количество героев для победы общей».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что на парад Победы в Москве приедет более 20 глав государств и правительств. Глава европейской дипломатии Кая Каллас призвала страны—кандидаты в ЕС воздержаться от празднования 9 Мая в российской столице.