Татьяна Савинова проинспектирует строящиеся поликлиники Свердловской области

Замгубернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова отправилась в рабочую поездку по строящимся медобъектам региона, сообщили в свердловском минздраве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Савинова

Фото: Минздрав Свердловской области Татьяна Савинова

Фото: Минздрав Свердловской области

Первым объектом, которые она посетила, стала новая детская поликлиника ДГКБ №9 в Екатеринбурге, которая после открытия сможет принимать 20 тыс. детей. Там уже утеплили фасад, скоро этажи покрасят в яркие цвета. Кроме того, в апреле проведут монтаж наружных сетей связи, ожидается поставка медицинского оборудования. «Детская поликлиника Железнодорожного района на улице Готвальда очень просторная, площадь здания составляет 7,5 тыс. кв. м. Приложим все усилия, чтобы запустить ее раньше срока: ввод в эксплуатацию по плану до конца года, но думаю, что к началу осени мы уже это сможем сделать»,— отметила Татьяна Савинова во время осмотра объекта.

В ходе поездки она также собирается проинспектировать строительство поликлиник в Серове, Арамиле, Реже, Березовском и Артемовском.

Накануне Татьяна Савинова открыла выставку «Здравоохранение Урала», где заявила, что главная задача для врачей — снижение смертности. Ранее она сказала, что закрывать больницы и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) в малых населенных пунктах не планируется.

Ирина Пичурина