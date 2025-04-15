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Замгубернатора Савинова: укрупнять больницы в Свердловской области не планируют

В Свердловской области не планируют закрывать больницы и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) в малых населенных пунктах, заявила вице-губернатор — министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Если есть медик, мы будем содержать его даже в самом маленьком населенном пункте. Ни один медицинский объект не будет закрыт»,— сказала госпожа Савинова. По ее словам, в этом году планируют обновить инфраструктуру 40 ФАПов.

Напомним, Татьяна Савинова заняла должность замгубернатора — министра здравоохранения Свердловской области в апреле. Прежде она работала замгубернатора — заместителя председателя

Анна Капустина

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