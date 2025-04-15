Замгубернатора Савинова поставила задачу по снижению смертности

Заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова открыла выставку «Здравоохранение Урала». Она заявила, что главная задача для врачей — снижение смертности, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Для меня очень радостно, что акцент в рамках деловой программы выставки сделан на всем, что связано со здоровым образом жизни, с оздоровлением, с превентивной медициной. Это то направление, в котором современная медицина будет максимально развиваться»,— сказала госпожа Савинова. В ходе общения с журналистами замгубернатора сообщила, что пока знакомится с регионом и руководителями медучреждений, в частности, завтра, 16 апреля, она посетит пять муниципальных образований.

В выставке «Здравоохранение Урала» приняли участие более 130 компаний из 30 городов России. Ключевые темы — техническое оснащение медучреждений, реабилитация, здоровый образ жизни и спорт, импортозамещение. В «Екатеринбург-Экспо» выставка проходит в шестой раз. Гостем мероприятия стал олимпийский чемпион Роман Костомаров.

Напомним, по словам Татьяны Савиновой в Свердловской области не планируют закрывать больницы и ФАПы в небольших населенных пунктах. В 2025 году планируют улучшить инфраструктуру 40 фельдшерско-акушерских пунктов.