Мошенники стали рассылать россиянам поддельные судебные иски

Интернет-мошенники могут обманывать россиян при помощи рассылки писем о выдуманных юридических проблемах, сообщают «Известия». По данным газеты, преступники используют схемы с поддельными судебными повестками, требованиями об оплате несуществующих долгов или угрозами ареста. В результате граждане рискуют потерять большие суммы денег, а также предоставить мошенникам доступ к своим личным данным, включая банковские реквизиты, предупредили в «Газинформсервисе».

По информации МВД, в 2024 году размер ущерба от кибермошенничества вырос на 36%, до 200 млрд руб. Было выявлено 486 тыс. случаев онлайн-мошенничества, причем пятую часть преступлений составляют кражи с банковского счета. В марте Госдума приняла правительственный законопроект о защите граждан от телефонных и интернет-мошенников. Среди предлагаемых мер — возможность отказа от рекламных обзвонов и спам-рассылок, а также создание базы голосов злоумышленников на основе госинформсистемы «Антифрод».

Подробности — в материале «Ъ» «Депутаты защитили добрых и отзывчивых».