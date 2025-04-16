Депутат Госсовета Любовь Зайцева стала участником праймериз в гордуму Ижевска

Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» (ЕР) в Госсовете Удмуртии Любовь Зайцева зарегистрирована кандидатом предварительного голосования партии (праймериз) на выборах в гордуму Ижевска. Как указано на сайте праймериз ЕР, госпожа Зайцева проходит по территориальной группе №1 «Индустриальная».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Любовь Зайцева является замруководителя фракции ЕР в Госсовете Удмуртии с 2023-го. Входит в постоянную комиссию регионального парламента по здравоохранению, демографической и семейной политике. До избрания в Госсовет республики госпожа Зайцева около 20 лет проработала в администрации Индустриального района Ижевска: в 2002-2010 гг. — замглавы по социальным вопросам, в 2010-2022 гг. — глава района. На сайте партии единоросс указана как секретарь районного отделения ЕР.

Напомним, ЕР проводит в регионе праймериз в преддверии осенних выборов в муниципальные органы власти столицы Удмуртии и ее малых городов, чтобы определиться со списком выдвиженцев. Выборы в гордумы Ижевска, Глазова, Сарапула, Воткинска и Можги пройдут в сентябре 2025-го. Вакантным является 131 мандат. Прием документов от кандидатов начался 5 марта.

Обозревая праймериз, «Ъ-Удмуртия» писал, что в списки кандидатов предварительного голосования ЕР как беспартийного внесли представителя КПРФ в гордуме Ижевска Сергея Тарасова.