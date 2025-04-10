Клещи за месяц покусали 133 жителей Тюменской области

С 3 марта в Тюменской области в больницы обратились 133 жителя региона из-за укусов клещей — столько обращений было зарегистрировано на 9 апреля, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Среди жителей, которых укусили клещи, 35 человек — дети до 14 лет. С начала клещевого сезона, который был объявлен 24 марта, случаи присасывания зафиксировали в Тюмени и Тюменском районе, Ишиме, Заводоуковском, Упоровском, Исетском районах. Случаев заболевания клещевым энцефалитом и клещевым боррелиозом нет.

Напомним, в прошлом году к началу июля на территории Тюменской области из-за укусов клещей пострадали 11827 жителей, из них — 1932 ребенка в возрасте до 14 лет.

Ирина Пичурина