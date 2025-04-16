Членов семей погибших участников СВО обеспечат в УР питанием при обучении на СПО

Членов семей погибших участников СВО обеспечат бесплатным горячим питанием во время обучения по программам среднего профессионального образования (СПО) в региональных ссузах, следует из указа главы Удмуртии Александра Бречалова от 14 апреля о дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Льгота финансируется за счет республиканского бюджета. Студент должен числиться на очной форме обучения. Горячее питание могут заменить денежной компенсацией на период прохождения практики или если у ссуза нет своей столовой.

В начале апреля «Ъ-Удмуртия» писал, что власти республики установили еще одну преференцию для членов семей участников СВО. Их безвозмездно обеспечат дровами для отопления домовладений. Кроме того, в регионе запустили ряд финансовых мер поддержки участников СВО и членов их семей. Так, в декабре 2024-го Госсовет Удмуртии принял решение включить в льготные категории субъектов «упрощенки» малые и средние предприятия, в которых доля участия таких военнослужащих и их близких превышает 50% В марте 2025-го в республике запустили бизнес-акселератор для ветеранов СВО и членов их семей, направленный в том числе на адаптацию участников боевых действий.

Подробнее об этом читайте в материале «Бывших солдат втянут в новое дело».