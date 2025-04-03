Членов семей участников СВО обеспечат в Удмуртии дровами за счет бюджета

Как выяснил «Ъ-Удмуртия», в республике установят дополнительную меру социальной поддержки для членов семей участников спецоперации (СВО) — их безвозмездно обеспечат дровами для отопления домовладений, следует из постановления правительства республики от 28 марта. Документ и порядок опубликовали на сайте регионального кабмина 2 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Из порядка следует, что право на получение твердого топлива имеют члены семей как участвующих в спецоперации военнослужащих, так и ставших инвалидами или погибших на СВО солдат — это супруги и родители, включая опекунов и попечителей. Объем предоставляемой древесины ограничен 5 куб. м в год на одно домовладение с печным отоплением. Твердое топливо предоставляется в период СВО. Мера поддержки финансируется за счет бюджета Удмуртии.

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что в республике запустили ряд финансовых мер поддержки участников СВО и членов их семей. Так, в декабре 2024-го Госсовет Удмуртии принял решение включить в льготные категории субъектов «упрощенки» малые и средние предприятия, в которых доля участия таких военнослужащих и их близких превышает 50% В марте 2025-го в республике запустили бизнес-акселератор для ветеранов СВО и членов их семей, направленный в том числе на адаптацию участников боевых действий.

Подробнее об этом читайте в материале «Бывших солдат втянут в новое дело».