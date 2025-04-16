США проведет расследование влияния импорта минералов на нацбезопасность

Администрация США начала расследование с целью выяснить, представляет ли импорт переработанных критически важных минералов и их производных продуктов угрозу для государства в области нацбезопасности. Документ, подписанный президентом США Дональдом Трампом, размещен на сайте Белого дома.

Как указано в тексте документа, проверка затронет кобальт, никель, редкоземельные металлы, уран и другие ключевые минералы. Специалисты изучат вред от агрессивных экономических и ценовых подходов, а также манипуляции на рынке, которые применяют страны, перерабатывающие и поставляющие эти ресурсы в США.

«Зависимость Соединенных Штатов от импорта и уязвимость наших цепочек поставок повышают потенциальные риски для национальной безопасности, готовности к обороне, стабильности цен, экономического процветания и устойчивости»,— говорится в указе.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Китай приостановил экспорт редкоземельных минералов и магнитов, необходимых производителям автомобилей, аэрокосмической техники, а также компаниям по производству полупроводников и военным подрядчикам. Меры были приняты на фоне эскалации торгового конфликта после введения президентом США Дональдом Трампом пошлин на импорт.

Редкоземельные металлы применяются в обороне, производстве электромобилей, энергетике и электронике. В США действует лишь одна шахта по их добыче, а переработанные материалы в основном импортируются из Китая.