Арахис из Бразилии весом 25 тонн не пустили в Петербург из-за мухи-горбатки

При карантинном фитосанитарном контроле управлением Россельхознадзора было выявлено наличие многоядной мухи-горбатки в 25 тоннах арахиса из Бразилии. Из-за этого ведомство запретило ввоз орехов в Санкт-Петербург.

Как сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора, в партии лущеного арахиса обнаружено живое имаго насекомого, по морфологическим признакам схожее с опасным карантинным объектом.

В ходе лабораторных исследований подтвердилось его наличие. Речь идет о многоядной мухе-горбатке. Чтобы избежать распространение карантинного объекта в России, ввоз партии арахиса запрещен.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что свыше 23 тонн креветок из Аргентины с листерией не пустили в Петербург.

Татьяна Титаева