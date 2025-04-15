В ФТС рассказали о снижении на 51% импорта вина в Россию

Россия снизила импорт винодельческой продукции на 51% в первом квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Об этом сообщил замруководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Сергей Шкляев на круглом столе в Совфеде. Он уточнил, что цифра во многом связана с таможенными пошлинами на ввоз вин из недружественных стран. С августа 2024 года тариф повышен до 25% (но не менее $2 за 1 л).

Это достаточно серьезная мера, которая стимулировала развитие виноделия в России, отметил господин Шкляев (его слова приводит «Интерфакс»). Он рассказал, что ФТС подготовила проект постановления правительства об обустройстве складов для маркировки импортной продукции. Сергей Шкляров напомнил, что с 2026 года маркировать соответствующие товары будут только на территории РФ.

Законопроект о маркировке импортного алкоголя внесли в Госдуму в ноябре 2024 года. Согласно законопроекту, весь зарубежный крепкий алкоголь и вино будут обязаны получить ФСМ, будучи ввезенными в Россию, а не за рубежом, как это было ранее.

По данным Росалкогольтабакконтроля (РАТК), объем продаж плодовой алкогольной продукции в первом квартале 2025 года сократился на 73,2% год к году — до 797,7 тыс. декалитров (дал). Реализация ликерных вин упала до 226,7 тыс. дал (–8,8%), игристых — до 5,14 млн дал (–4,9%). Виноградные вина показали падение на 2%, до 12,98 млн дал. Спрос на вина упал, в частности, из-за резкого повышения цен, спровоцированного ростом пошлин для импортной продукции, акцизов и издержек производителей.

Подробности — в материале «Ъ» «Покупаж бедноват».