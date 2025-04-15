Белый дом: Трамп не планирует посещать Украину

Президент США Трамп не планирует визит на Украину, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Howard / Reuters Фото: Nathan Howard / Reuters

«Я не говорила с президентом об этом, не знаю, видел ли он предложение Зеленского, уверена, что видел, могу спросить его. Точно у меня нет информации о планах посетить Украину, которыми бы я могла поделиться»,— сказала она в ходе брифинга.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригласил Дональда Трампа посетить страну прежде, «чем принимать какие-либо решения и вести какие-либо переговоры» по поводу завершения российско-украинского конфликта. Он также призвал американского лидера быть на стороне Киева.

Новость дополняется.