Началось заселение первого дома, построенного по программе КРТ в Екатеринбурге

В Екатеринбурге началось заселение первого дома, построенного в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Министр строительства Свердловской области Григорий Сурганов проинспектировал площадки, где строится жилье на месте аварийных домов и промзон, сообщили пресс-службе правительства области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр строительства Свердловской области Григорий Сурганов

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Министр строительства Свердловской области Григорий Сурганов

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Механизм КРТ позволяет заменить устаревшие дома и промзоны на современные здания с необходимой инфраструктурой. «Сегодня в стадии подготовки и реализации находится 28 проектов КРТ. Среди них участки жилой и нежилой застройки, а также незастроенные территории. Мы видим, что КРТ стало механизмом для людей, позволяющим им, наконец, улучшить свои жилищные условия», — сообщил Григорий Сурганов. По его словам, благодаря этим проектам удастся расселить 71,5 тыс. кв. м аварийного жилья.

На Уралмаше в районе улицы Краснофлотцев уже готов первый десятиэтажный дом, построенный в рамках КРТ, и идет его заселение. Застройщик планирует возвести здесь два дома и детский сад. Три аварийных дома из 13 уже расселены, их жители получили квартиры в новостройке.

Господин Сурганов оценил реализацию проекта КРТ в границах улиц Шефская — Энтузиастов — Баумана, где на месте снесенных аварийных домов ведется строительство жилого комплекса с паркингом и детским садом. Ввод первой очереди запланирован на конец 2025 года.

Кроме того, в центре Екатеринбурга на месте бывшего молочного завода строится жилой комплекс с подземными паркингами, коммерческими помещениями и детским садом. Завершение первого этапа запланировано на третий квартал 2026 года.

Напомним, Екатеринбургский городской молочный завод (ЕГМЗ) №1 (принадлежало Danone) закрылся в августе 2021 года. С октября 2022 года было снесено пять зданий предприятия. После чего в июне 2023 года «Группа ЛСР» начала строительство жилого комплекса «Азина, 16» в Екатеринбурге на месте снесенного молокозавода Danone.

Ранее земельный участок площадью 15,6 тыс. кв. м в районе ул. Бебеля (Новая Сортировка, Екатеринбург) включили в программу КРТ. Построить жилье на территории должны в течение семи лет с даты заключения договора с застройщиком.

Полина Щуцкая