В Екатеринбурге начали строить жилой комплекс на месте молокозавода Danone

«Группа ЛСР» начала строительство жилого комплекса «Азина, 16» в Екатеринбурге на месте снесенного молокозавод Danone. На церемонии запуска работ присутствовали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Об этом сообщили в департаменте информационной политики.

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Новый ЖК будет построен на площади 2,6 га в границах улиц Азина — Мамина-Сибиряка — Челюскинцев — Луначарского и станет первым в регионе проектом комплексного развития территории (КРТ) нежилой застройки. Всего будет построено шесть зданий разной этажности с подземными паркингами и коммерческими помещениями общей.

Все жилые дома будут объединены стилобатом, в котором планируется разместить фитнес-центр, магазины, аптеки, кафе и рестораны. Также Также запланировано открытие детского сада на 100 мест и реконструкция школы №75.

Напомним, Екатеринбургский городской молочный завод (ЕГМЗ) №1 (принадлежало Danone) закрылся в августе 2021 года. С октября 2022 года было снесено пять зданий предприятия, а с площадки вывезено порядка 40 тыс. кб. м строительного мусора.

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